Ateliers des vacances Masques d’Océanie

Rue de l’hospice Saint-Roch Issoudun Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-17 14:30:00

fin : 2026-02-17 16:30:00

Date(s) :

2026-02-17 2026-02-27

Des ateliers d’arts plastiques sont proposés durant les vacances scolaires (sauf en décembre) pour les petits et les grands.

Ateliers de vacances Masque d’Océanie pour les enfants de 5-8 ans et de 9-15 ans ; et même pour les adultes

Inscription uniquement par téléphone au 02 54 21 01 76.

Les mardis 17 et 24 février 5-8 ans de 10h à 11h30 et 9-15 ans de 14h30 à 16h30. Le vendredi 27 février pour adultes de 14h30 à 16h30.

Inscriptions uniquement au 02 54 21 01 76 .

Rue de l’hospice Saint-Roch Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 21 01 76 museepublic@issoudun.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

February vacation workshops at Musée Saint-Roch around the Jean Zuber exhibition

L’événement Ateliers des vacances Masques d’Océanie Issoudun a été mis à jour le 2026-02-09 par BERRY