Rue de l'hospice Saint-Roch Issoudun
Vendredi 2026-02-17 14:30:00
2026-02-17 16:30:00
2026-02-17 2026-02-27
Des ateliers d’arts plastiques sont proposés durant les vacances scolaires (sauf en décembre) pour les petits et les grands.
Ateliers de vacances Masque d’Océanie pour les enfants de 5-8 ans et de 9-15 ans ; et même pour les adultes
Inscription uniquement par téléphone au 02 54 21 01 76.
Les mardis 17 et 24 février 5-8 ans de 10h à 11h30 et 9-15 ans de 14h30 à 16h30. Le vendredi 27 février pour adultes de 14h30 à 16h30.
Rue de l'hospice Saint-Roch Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 21 01 76 museepublic@issoudun.fr
English :
February vacation workshops at Musée Saint-Roch around the Jean Zuber exhibition
