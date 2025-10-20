Ateliers dessin au ChAntier Nogent-le-Rotrou

Ateliers dessin au ChAntier Nogent-le-Rotrou lundi 20 octobre 2025.

Ateliers dessin au ChAntier

2 Rue Sainte-Anne Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Début : 2025-10-20 14:00:00

fin : 2025-10-22 17:00:00

2025-10-20

ATELIER DESSIN AVEC LE THÉÂTRE BUISSONNIER

Pendant les vacances scolaires de la Toussaint, stage de dessin pour les 7 12 ans les 20, 21 et 22 octobre 2025 de 14 h à 17 h.

Faire des croquis, dessiner, colorier, découper, coller, peindre, s’intéresser aux œuvres du passé et aux œuvres contemporaines…Les arts graphiques sont à la portée de votre enfant pour l’aider à développer son imaginaire, sa créativité et son talent !

☑Les séances se déclinent en deux séquences la première s’articule autour d’un thème commun et la seconde laisse libre cours aux thèmes privilégiés de chacun. De nombreux livres sont à disposition, chaque enfant est guidé dans ses recherches graphiques.

Tarif 45 euros pour 3 jours.

Infos & inscriptions au 02 37 52 86 77 ou cie.theatrebuissonnier@wanadoo .

2 Rue Sainte-Anne Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 86 77 cie.theatrebuissonnier@wanadoo.fr

English :

DRAWING WORKSHOP WITH THÉÂTRE BUISSONNIER

During the All Saints’ school vacations, a drawing workshop for 7 ? 12 years old on October 20, 21 and 22, 2025 from 2pm to 5pm.

Each child is guided in his or her graphic research.

Price: 45? for 3 days

Registration required.

German :

ZEICHENWORKSHOP MIT DEM THÉÂTRE BUISSONNIER

In den Schulferien von Allerheiligen findet ein Zeichenworkshop für 7? 12 Jahren am 20., 21. und 22. Oktober 2025 von 14 bis 17 Uhr statt.

Jedes Kind wird bei seinen grafischen Recherchen angeleitet.

Preis: 45? für die 3 Tage

Nach Anmeldung.

Italiano :

LABORATORIO DI DISEGNO CON IL THÉÂTRE BUISSONNIER

Durante le vacanze scolastiche di Ognissanti, un laboratorio di disegno per 7 ? 12 anni il 20, 21 e 22 ottobre 2025 dalle 14.00 alle 17.00.

Ogni bambino sarà guidato nella sua ricerca grafica.

Prezzo: € 45 per 3 giorni

Iscrizione obbligatoria.

Espanol :

TALLER DE DIBUJO CON EL THÉÂTRE BUISSONNIER

Durante las vacaciones escolares de Todos los Santos, taller de dibujo para 7 ? 12 años los días 20, 21 y 22 de octubre de 2025 de 14:00 a 17:00 horas.

Cada niño será guiado en su investigación gráfica.

Precio: 45 euros los 3 días

Inscripción obligatoria.

L’événement Ateliers dessin au ChAntier Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2025-10-16 par OTs DU PERCHE