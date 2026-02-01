Ateliers dessin au ChAntier Nogent-le-Rotrou

Ateliers dessin au ChAntier

2 Rue Sainte-Anne Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Début : 2026-02-16 14:00:00

fin : 2026-02-18 17:00:00

2026-02-16

Faire des croquis, dessiner, colorier, découper, coller, peindre, s’intéresser aux œuvres du passé et aux œuvres contemporaines…

Sur inscription.

Faire des croquis, dessiner, colorier, découper, coller, peindre, s’intéresser aux œuvres du passé et aux œuvres contemporaines…Les arts graphiques sont à la portée de votre enfant pour l’aider à développer son imaginaire, sa créativité et son talent !

☑Les séances se déclinent en deux séquences la première s’articule autour d’un thème commun et la seconde laisse libre cours aux thèmes privilégiés de chacun. De nombreux livres sont à disposition, chaque enfant est guidé dans ses recherches graphiques.

Tarif 45€ pour les 3 jours à partir de 7ans I Matériel fourni.

Infos & inscriptions au 02 37 52 86 77 ou cie.theatrebuissonnier@wanadoo .

2 Rue Sainte-Anne Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 86 77 cie.theatrebuissonnier@wanadoo.fr

English :

Drawing workshops on February 16, 17 and 18 from 2pm to 5pm at Théâtre Buissonnier.

Sketch, draw, color, cut out, glue, paint, take an interest in works from the past and contemporary ones…

Price: 45? for 3 days from age 7 I Materials supplied.

Registration required.

