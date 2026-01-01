Ateliers dessin-photo Médiathèque Bretteville-sur-Ay

Ateliers dessin-photo

Médiathèque Le Bourg Bretteville-sur-Ay Manche

Début : 2026-01-31 16:00:00

fin : 2026-01-31 17:30:00

2026-01-31

Ces ateliers de création artistique s’inscrivent dans le projet Les cérémonies de la marée de l’artiste photographe Jeanne Dubois Pacquet et sont ouverts aux petits et aux grands gratuitement. .

Médiathèque Le Bourg Bretteville-sur-Ay 50430 Manche Normandie +33 2 33 07 04 82 mediabrettevillesuray@gmail.com

