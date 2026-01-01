Ateliers dessin-photo Médiathèque Bretteville-sur-Ay
Ateliers dessin-photo Médiathèque Bretteville-sur-Ay samedi 31 janvier 2026.
Ateliers dessin-photo
Médiathèque Le Bourg Bretteville-sur-Ay Manche
Début : 2026-01-31 16:00:00
fin : 2026-01-31 17:30:00
2026-01-31
Ces ateliers de création artistique s’inscrivent dans le projet Les cérémonies de la marée de l’artiste photographe Jeanne Dubois Pacquet et sont ouverts aux petits et aux grands gratuitement. .
Médiathèque Le Bourg Bretteville-sur-Ay 50430 Manche Normandie +33 2 33 07 04 82 mediabrettevillesuray@gmail.com
