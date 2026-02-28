Ateliers Dessiner la tendresse avec Cécile Dalnoky Médiathèque La Grande Nouvelle La Ferté Macé
Médiathèque La Grande Nouvelle 8 Rue Saint-Denis La Ferté Macé Orne
Début : 2026-03-28 10:30:00
fin : 2026-03-28 12:30:00
2026-03-28
En écho à l’exposition (Se)Tenir, des ateliers avec l’artiste sont proposés, précédés d’une présentation du travail de Cécile Dalnoky et de sa démarche artistique. À partir de la question Comment un dessin peut-il restituer la force de ce que l’on ressent en vrai ? , chacun est invité à explorer à travers le dessin les émotions et les sensations.
Tout public (enfant non accompagné à partir 7 ans)
Accès libre .
English : Ateliers Dessiner la tendresse avec Cécile Dalnoky
