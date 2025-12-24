Ateliers dessins au fusain, Rue du 19 Mars 1962 Plouénan
samedi 10 janvier 2026.
Ateliers dessins au fusain
Rue du 19 Mars 1962 Médiathèque Plouénan Finistère
Début : 2026-01-10 10:00:00
fin : 2026-01-10 12:00:00
2026-01-10
Une journée consacrée au dessin au fusain, avec Pascal Legrand d’un ptitcoupdefusain.
10h-12h atelier adultes, création d’estampes japonaises.
13h-15h atelier enfants, découverte du fusain avec des personnages de mange, BD, comics..
Sur inscription. .
Rue du 19 Mars 1962 Médiathèque Plouénan 29420 Finistère Bretagne +33 2 98 69 51 47
English : Ateliers dessins au fusain
