Ateliers dessins au fusain, Rue du 19 Mars 1962 Plouénan

Ateliers dessins au fusain

Rue du 19 Mars 1962 Médiathèque Plouénan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 10:00:00

fin : 2026-01-10 12:00:00

Date(s) :

2026-01-10

Une journée consacrée au dessin au fusain, avec Pascal Legrand d’un ptitcoupdefusain.

10h-12h atelier adultes, création d’estampes japonaises.

13h-15h atelier enfants, découverte du fusain avec des personnages de mange, BD, comics..

Sur inscription. .

Rue du 19 Mars 1962 Médiathèque Plouénan 29420 Finistère Bretagne +33 2 98 69 51 47

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ateliers dessins au fusain

L’événement Ateliers dessins au fusain Plouénan a été mis à jour le 2025-12-24 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX