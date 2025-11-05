Ateliers dessins Hérimoncourt

Ateliers dessins Hérimoncourt mercredi 5 novembre 2025.

Ateliers dessins

Médiathèque Hérimoncourt Hérimoncourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-05 14:30:00

fin : 2025-11-05 17:30:00

Date(s) :

2025-11-05

On vous donne rendez-vous le mercredi 5 novembre 2025, de 14h30 à 17h30, à la bibliothèque.

Les artistes du Studio Lapin Blanc seront présents pour animer des ateliers ludiques et inspirants, ouverts à tous les enfants à partir de 7 ans.

Le prochain Mercredi Dessins est déjà programmé !

3 décembre

Atelier gratuit, sans inscription. .

Médiathèque Hérimoncourt Hérimoncourt 25310 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 35 78 10

English : Ateliers dessins

German : Ateliers dessins

Italiano :

Espanol :

L’événement Ateliers dessins Hérimoncourt a été mis à jour le 2025-08-26 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD