Ateliers dessins Médiathèque Hérimoncourt Hérimoncourt

Médiathèque Hérimoncourt 5 rue Pierre Peugeot Hérimoncourt Doubs

On vous donne rendez-vous le mercredi 3 décembre 2025, de 14h30 à 17h30, à la bibliothèque.
Les artistes du Studio Lapin Blanc seront présents pour animer des ateliers ludiques et inspirants, ouverts à tous les enfants à partir de 7 ans.

Atelier gratuit, sans inscription.   .

