Ateliers d’été au château de Puybarban Château de Puybarban Puybarban

Puybarban

Ateliers d’été au château de Puybarban

Château de Puybarban 215 Route du château Puybarban Gironde

Tarif : 80 – 80 – 330 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-08-24 17:30:00

Date(s) :

2026-07-04

Des sessions estivales en Juillet et Août, parfaites pour rattraper une date manquée… dans le meilleur sens du terme ! Vous avez repéré un atelier qui vous faisait envie mais vous n’avez pas pu y participer ? C’est le moment idéal pour vous faire plaisir ! Bouillon de Cultures s’adapte à votre rythme durant l’été. Les ateliers pouvant être réalisés en quelques heures sont désormais proposés en session matin ou après-midi, afin d’offrir davantage de flexibilité aux participants.

Souplesse, légèreté et plaisir ! Afin d’inaugurer sa première édition estivale, l’association vous offre 50€ de remise sur les ateliers grand format (sur un week-end) ainsi que sur l’atelier Art du parfum. Choisissez l’expérience qui vous inspire ! Réservation indispensable ! .

Château de Puybarban 215 Route du château Puybarban 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 12 99 00 bouillondecultures33@gmail.com

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English : Ateliers d’été au château de Puybarban

L’événement Ateliers d’été au château de Puybarban Puybarban a été mis à jour le 2026-06-26 par OT de l’Entre-deux-Mers