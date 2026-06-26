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Ateliers d’été au château de Puybarban Château de Puybarban Puybarban

Ateliers d’été au château de Puybarban Château de Puybarban Puybarban

Ateliers d’été au château de Puybarban Château de Puybarban Puybarban samedi 4 juillet 2026.

Lieu
Château de Puybarban
Adresse
215 Route du château
Ville
33190 Puybarban
Département
Gironde
Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
lundi 24 août 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif
80 80 330 Tarif de base plein tarif

Puybarban

Ateliers d’été au château de Puybarban

Château de Puybarban 215 Route du château Puybarban Gironde

Tarif : 80 – 80 – 330 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-08-24 17:30:00

Date(s) :
2026-07-04

Des sessions estivales en Juillet et Août, parfaites pour rattraper une date manquée… dans le meilleur sens du terme ! Vous avez repéré un atelier qui vous faisait envie mais vous n’avez pas pu y participer ? C’est le moment idéal pour vous faire plaisir ! Bouillon de Cultures s’adapte à votre rythme durant l’été. Les ateliers pouvant être réalisés en quelques heures sont désormais proposés en session matin ou après-midi, afin d’offrir davantage de flexibilité aux participants.
Souplesse, légèreté et plaisir ! Afin d’inaugurer sa première édition estivale, l’association vous offre 50€ de remise sur les ateliers grand format (sur un week-end) ainsi que sur l’atelier Art du parfum. Choisissez l’expérience qui vous inspire ! Réservation indispensable !   .

Château de Puybarban 215 Route du château Puybarban 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 12 99 00  bouillondecultures33@gmail.com

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English : Ateliers d’été au château de Puybarban

L’événement Ateliers d’été au château de Puybarban Puybarban a été mis à jour le 2026-06-26 par OT de l’Entre-deux-Mers