Ateliers d’éveil LONGNY AU PERCHE Longny les Villages

Début : 2025-11-12 10:00:00
fin : 2025-11-12 11:30:00
2025-11-12
Le Relais Petite Enfance (Le Relais Perché) et la ludothèque des Hauts du Perche s’associent pour proposer des ateliers de motricité parents enfants 0-3 ans. Ces rendez-vous ludiques pour bouger et jouer avec son corps, sont ouverts à tous les parents et entourage familial d’enfant de moins de 3 ans. Gratuit. .
LONGNY AU PERCHE DOJO de Longny Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 6 72 10 53 73
