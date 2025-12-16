Ateliers d’éveil LONGNY AU PERCHE Longny les Villages
Ateliers d’éveil LONGNY AU PERCHE Longny les Villages mercredi 4 février 2026.
Ateliers d’éveil
LONGNY AU PERCHE Dojo de Longny Longny les Villages Orne
Début : 2026-02-04 10:00:00
fin : 2026-02-04 11:30:00
2026-02-04
Le Relais Petite Enfance (Le Relais Perché) et la ludothèque des Hauts du Perche s’associent pour proposer des ateliers de motricité parents enfants 0-3 ans. Ces rendez-vous ludiques pour bouger et jouer avec son corps, sont ouverts à tous les parents et entourage familial d’enfant de moins de 3 ans. Gratuit. .
LONGNY AU PERCHE Dojo de Longny Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 6 72 10 53 73
