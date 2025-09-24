Ateliers d’éveil Rue de Brière Tourouvre au Perche

Rue de Brière Dojo de Tourouvre Tourouvre au Perche Orne

Début : 2025-09-24 10:00:00

fin : 2025-09-24 11:30:00

2025-09-24

Le Relais Petite Enfance (Le Relais Perché) et la ludothèque des Hauts du Perche s’associent pour proposer des ateliers de motricité parents enfants 0-3 ans. Ces rendez-vous ludiques pour bouger et jouer avec son corps, sont ouverts à tous les parents et entourage familial d’enfant de moins de 3 ans. Gratuit. .

Rue de Brière Dojo de Tourouvre Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 72 10 53 73

