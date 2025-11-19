Ateliers d’éveil Route de Bizou Tourouvre au Perche

Ateliers d’éveil

Route de Bizou RANDONNAI Tourouvre au Perche Orne

Début : 2025-11-19 10:00:00

fin : 2025-11-19 11:30:00

2025-11-19

Le Relais Petite Enfance (Le Relais Perché) et la ludothèque des Hauts du Perche s’associent pour proposer des ateliers de motricité parents enfants 0-3 ans. Ces rendez-vous ludiques pour bouger et jouer avec son corps, sont ouverts à tous les parents et entourage familial d’enfant de moins de 3 ans. Gratuit. .

