Ateliers d’éveil Route de Bizou Tourouvre au Perche

Route de Bizou RANDONNAI Tourouvre au Perche Orne
Début : 2026-02-11 10:00:00
fin : 2026-02-11 11:30:00
2026-02-11
Le Relais Petite Enfance (Le Relais Perché) et la ludothèque des Hauts du Perche s’associent pour proposer des ateliers de motricité parents enfants 0-3 ans. Ces rendez-vous ludiques pour bouger et jouer avec son corps, sont ouverts à tous les parents et entourage familial d’enfant de moins de 3 ans. Gratuit. .
Route de Bizou RANDONNAI Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie
