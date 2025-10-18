ateliers d’expérimentation et de découverte de l’architecture École d’architecture de Nancy Nancy

ateliers d’expérimentation et de découverte de l’architecture Samedi 18 octobre, 14h00 École d’architecture de Nancy Meurthe-et-Moselle

Inscriptions obligatoires

Début : 2025-10-18T14:00:00 – 2025-10-18T18:00:00

Fin : 2025-10-18T14:00:00 – 2025-10-18T18:00:00

Dans le cadre des journées nationales de l’architecture, l’école d’architecture de Nancy accueille le public curieux d’architecture. Avec ses étudiants et étudiantes, l’école propose des ateliers d’expérimentation (gratuits et pour tous les âges)

Entrée gratuite sur inscriptions : https://www.nancy.archi.fr/fr/journees-nationales-architecture.html

Au programme :

Ateliers d’expérimentation de l’architecture « Archinomade » (jeune public) animation par les étudiants de l’école.

Visite du bâtiment (architecte Livio Vacchini)

Expositions, projections vidéo et maquettes

+ En partenariat avec la Maison de l’architecture de Lorraine et la Galerie Modulab de Metz animera ses ateliers paysage de linogravures et tampons de bois.

Les Ateliers Archinomade

Quelle architecture suis – je ? Abris animaux et architectures vernaculaires

jeu d’association d’images, de plans et de matières liés aux abris animaux et aux abris / constructions humaines.

Echelles d’architecture / Plans, échelles et représentations

atelier d’initiation à la représentation de l’architecture sur plan, l’utilisation des échelles (1/50, 1/200…) et à la mesure du réel.

Architectures des villes / Urbanisme et aménagement

atelier d’initiation à la compréhension de l’organisation des espaces urbains d’une ville, de la densité urbaines, de l’importance des espaces verts, et des enjeux de transport et circulation urbains.

Architectures empilées / Orientation des bâtiments

Orientez les étages d’un immeuble, organisez les pièces d’une maison, ainsi que les murs et les fenêtres en fonction de la lumière, de l’orientation du bâtiment et des usages, tout en conservant l’équilibre de l’ensemble.

Une Ville en Kapla / Participez à la création d’une ville en Kapla sur une carte géante.

Initiation à la perspective en dessin

atelier de découverte des principes du dessin et perspective en dessinant sur les vitres.

*En savoir +

Les modules Archinomade sont des ateliers mobiles de découverte de la culture architecturale de l’école nationale supérieure d’architecture de Nancy conçus avec le soutien du ministère de la Culture dans le cadre de son projet de refondation du pacte républicain par l’accès à la culture et le rayonnement national au profit de tous.

Archinomade est un dispositif qui peut être accueilli par les établissements scolaires et les collectivités locales des territoires de la région Grand Est dans le cadre de l’éducation artistique et culturelle en architecture

École d'architecture de Nancy 2 rue Bastien-Lepage, 54000 Nancy, France Nancy 54000 Rives de Meurthe Meurthe-et-Moselle Grand Est

Bien intégrée dans son environnement, accessible depuis un large parvis et des abords gazonnés sur le canal, mais totalement refermée sur elle-même, l'École se présente comme un volume parallélépipédique simple, monolithique, en béton armé blanc. Le dispositif stylistique et urbain, constitué par l'alignement de piliers mérite qu'on s'y attarde. Vacchini livre une architecture pédagogique destinée aux étudiants, marquée par une réinterprétation sensible des principes modernistes portés par Le Corbusier, notamment en recourant à un usage strict du Modulor pour dimensionner les espaces ou à l'usage d'une palette chromatique réduite. Une grande attention est également apportée aux dispositions intérieures, où la couleur, est, discrète, mais omniprésente. A noter l'œuvre de l'artiste suisse Varini qui crée spécifiquement pour l'atrium de l'école une anamorphose abstraite.

©ENSA_Nancy