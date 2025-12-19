Ateliers d’expression Écriture poétique Encre et Lumière TARBES Tarbes

Ateliers d’expression Écriture poétique Encre et Lumière

TARBES 4 bis Quai de l'Adour Tarbes Hautes-Pyrénées

2026-01-06 16:30:00

2026-01-27 18:30:00

2026-01-06

L’Association Encre et Lumière vous invite à la rejoindre pour des créations ludiques à partir de propositions, d’images, de collages, de photos, fabrique de recueil…

Ces ateliers pour adultes et ados ont lieu tous les mardis.

> MARDIS 6, 13, 20 et 27 janvier de 16h30 à 18h

Un temps hors du quotidien et de ses contraintes… Un temps pour soi, à la rencontre de ce qui peut jaillir de nos mains…

Et pour le plaisir du regard hors jugement esthétique et compétition… Le plaisir du partage dans un temps convivial…

TARBES 4 bis Quai de l'Adour Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 84 05 94 21 encre-et-lumiere@sfr.fr

English :

The Encre et Lumière Association invites you to join them for playful creations based on proposals, images, collages, photos, book-making…

These workshops for adults and teenagers take place every Tuesday.

> TUESDAYS January 6, 13, 20 and 27, 4.30 6 p.m

A time out from the daily grind and its constraints… A time for oneself, to discover what can spring from our hands…

And for the pleasure of looking beyond aesthetic judgment and competition… The pleasure of sharing in a convivial atmosphere…

