Ateliers d’expression enfants Tence Espace Culturel Tence

Tence Espace Culturel 1, rue du collège Tence Haute-Loire
Tarif : 20 – 20 – 65 EUR
Possibilité de choisir une ou plusieurs séances (1 séance 20€, 4 séances 65€)
Début : 2026-04-14 14:30:00
fin : 2026-04-17 16:30:00
2026-04-14
Exploration de l’expression par l’art volume, peinture, dessin, collage, couleur.
Tence Espace Culturel 1, rue du collège Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 51 40 60 04 amelie.varenne@hotmail.fr
English :
Exploring expression through art: volume, painting, drawing, collage, color.
