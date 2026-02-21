Ateliers d’expression enfants Tence Espace Culturel Tence

Ateliers d’expression enfants

Tence Espace Culturel 1, rue du collège Tence Haute-Loire

Tarif : 20 – 20 – 65 EUR

Possibilité de choisir une ou plusieurs séances (1 séance 20€, 4 séances 65€)

Début : 2026-04-14 14:30:00

fin : 2026-04-17 16:30:00

2026-04-14

Exploration de l’expression par l’art volume, peinture, dessin, collage, couleur.

Tence Espace Culturel 1, rue du collège Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 51 40 60 04 amelie.varenne@hotmail.fr

English :

Exploring expression through art: volume, painting, drawing, collage, color.

