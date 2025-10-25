Ateliers d’Halloween Le Faouët
Ateliers d’Halloween Le Faouët samedi 25 octobre 2025.
Ateliers d’Halloween
54 rue de Saint-Fiacre Le Faouët Morbihan
En cette fin du mois d’Octobre, place aux sorcières, aux fantômes, aux citrouilles. Participez à ce double atelier d’Halloween pour les enfants à partir de 3 ans accompagnés d’un adulte. Sur inscription. .
54 rue de Saint-Fiacre Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 15 39
