Ateliers d’Halloween Le Faouët

Ateliers d’Halloween Le Faouët samedi 25 octobre 2025.

Ateliers d’Halloween

54 rue de Saint-Fiacre Le Faouët Morbihan

Début : 2025-10-25 10:00:00

fin : 2025-10-25 11:30:00

Date(s) :

2025-10-25

En cette fin du mois d’Octobre, place aux sorcières, aux fantômes, aux citrouilles. Participez à ce double atelier d’Halloween pour les enfants à partir de 3 ans accompagnés d’un adulte. Sur inscription. .

54 rue de Saint-Fiacre Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 15 39

