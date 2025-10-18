Ateliers d’Imagination physique offerts pour les 5-8 ans Salle 5 de la maison des associations Clohars-Carnoët

Salle 5 de la maison des associations 47 Rue de Saint-Jacques Clohars-Carnoët Finistère

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-18 10:50:00

2025-10-18

Pour fêter le lancement des ateliers d’iMAGiNATiON PHYSiQUE pour les enfants de 5 à 8 ans, 2 séances de découverte leur sont offertes les samedis 11 et 18/10 (de 10h à 10h50)

Chaque séance d’iMAGiNATiON PHYSiQUE invite à

– prendre plaisir à déployer ses mouvements dans tout l’espace, avec jubilation, et avec de plus en plus de précision…

– découvrir, inventer des univers et des manières de bouger ou de danser… qui n’existent pas encore !

– et partager tout cela chaque semaine avec les autres enfants participants, et plus ponctuellement avec les parents qui le souhaitent (ils seront invités tous les 1 à 2 mois à participer à un temps d’atelier, élaboré spécialement en collaboration avec les enfants).

Artiste chorégraphique et pédagogue, Delphine Robet conçoit ces ateliers en s’appuyant sur des connaissances spécifiques du mouvement et de l’espace, ainsi qu’en proposant des liens avec d’autres arts (littérature, photo, sculpture…) et avec les objets de la vie quotidienne.

Chaque enfant peut participer à 1 ou 2 ateliers découverte (gratuits), sur réservation steregor@etik.com .

