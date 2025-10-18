ateliers d’impression « Paysage urbain » École d’architecture de Nancy Nancy

nombre de places limité / 10 places par séance

Samedi 18 octobre 2025, 14h à 18h

A l’école d’architecture de Nancy et en partenariat avec la Maison de l’architecture de Lorraine, la Galerie Modulab de Metz animera ses ateliers d’impression « Paysage urbain » et partagera son savoir-faire avec le jeune public

Le linoléum a mieux à faire qu’à étanchéiser cuisines et salles de bain, avec un goût parfois douteux !

On peut en faire des impressions sur papier : avec une presse et deux sous de patience, les formes gravées sur lino composent des récits à inventer et habiter.

4 séances d’une heure / nombre de places limité à 10 participants par séance.

Inscription obligatoire / GRATUIT.

L’école d’architecture de Nancy participe aux journées nationales de l’architecture.

École d'architecture de Nancy 2 rue Bastien-Lepage, 54000 Nancy, France Nancy 54000 Rives de Meurthe Meurthe-et-Moselle Grand Est

Bien intégrée dans son environnement, accessible depuis un large parvis et des abords gazonnés sur le canal, mais totalement refermée sur elle-même, l'École se présente comme un volume parallélépipédique simple, monolithique, en béton armé blanc. Le dispositif stylistique et urbain, constitué par l'alignement de piliers mérite qu'on s'y attarde. Vacchini livre une architecture pédagogique destinée aux étudiants, marquée par une réinterprétation sensible des principes modernistes portés par Le Corbusier, notamment en recourant à un usage strict du Modulor pour dimensionner les espaces ou à l'usage d'une palette chromatique réduite. Une grande attention est également apportée aux dispositions intérieures, où la couleur, est, discrète, mais omniprésente. A noter l'œuvre de l'artiste suisse Varini qui crée spécifiquement pour l'atrium de l'école une anamorphose abstraite.

