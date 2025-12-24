Ateliers d’initiation à la broderie de l’Atelier du 5, Cour intérieure de la Quincaillerie Audierne

Ateliers d’initiation à la broderie de l’Atelier du 5

Cour intérieure de la Quincaillerie 5 rue du 14 juillet Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-01 09:30:00

fin : 2026-12-31 11:30:00

Date(s) :

2026-01-01

Sur réservation, par mail ou par téléphone (places limitées à 3 personnes maximum). Le mercredi et le dimanche de 9h30 à 11h30. .

Cour intérieure de la Quincaillerie 5 rue du 14 juillet Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 7 89 31 72 93

English : Ateliers d’initiation à la broderie de l’Atelier du 5

