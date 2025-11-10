Ateliers d’initiation à la calligraphie

196 Rue du Château d’Eau Chargé Indre-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-11-10 14:30:00

fin : 2025-12-17 16:30:00

Date(s) :

2025-11-10 2025-11-24 2025-12-03 2025-12-17

Venez vous initier à l’art de la calligraphie de manière ludique les lundis 10 et 24 novembre et les mercredis 3 et 17 décembre 2025.

La Ville d’Amboise vous propose 4 ateliers d’initiation à la calligraphie, animés par Annick Beigneux, les lundis 10 et 24 novembre et les mercredis 3 et 17 décembre 2025.

Accessible à tous, gratuit, sur inscription au 02 47 23 47 34

Nombre de places limité à 8

Durée 2h 0 .

196 Rue du Château d’Eau Chargé 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 47 76

English : Beginners’ calligraphy workshops

Learn the art of calligraphy in a fun way on Mondays 10th and 24th November and Wednesdays 3rd and 17th December 2025.

German :

Lassen Sie sich am Montag, dem 10. und 24. November, sowie am Mittwoch, dem 3. und 17. Dezember 2025, auf spielerische Weise in die Kunst der Kalligrafie einführen.

Italiano :

Venite a imparare l’arte della calligrafia in modo divertente lunedì 10 e 24 novembre e mercoledì 3 e 17 dicembre 2025.

Espanol : Talleres de iniciación a la caligrafía

Ven a iniciarte en el arte de la caligrafía de forma lúdica los lunes 10 y 24 de noviembre y los miércoles 3 y 17 de diciembre de 2025.

L’événement Ateliers d’initiation à la calligraphie Chargé a été mis à jour le 2025-11-06 par OFFICE AMBOISE