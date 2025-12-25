Ateliers d’initiation à la calligraphie chinoise : Le geste calligraphique, Institut Feibai Paris

Conçus pour les débutants fascinés par l’art de l’écriture, ces ateliers d’initiation au geste calligraphique introduisent les techniques de base de différents styles, tout en ouvrant à la découverte les esthétiques fondamentales de la calligraphie chinoise. Chaque atelier nous invite à une immersion artistique, culturelle, philosophique au coeur du geste calligraphique !

Date & horaires

dim.15/3/2026, 10:30

dim.31/5/2026, 10:30 – Atelier spécial Fête des Mères

dim.11/10/2026, 10:30

Durée – 2h

Enseignant

HU Jiaxing 胡嘉興, artiste calligraphe, enseignant-chercheur. Directeur-fondateur de l’Institut Feibai, responsable pédagogique des programmes d’écriture, de calligraphie et d’épigraphie chinoises. Docteur en Anthropologie culturelle du Muséum National d’Histoire Naturelle, spécialisé en anthropologie de l’art de l’écriture.

La notion de « geste » est profondément enracinée dans la pensée esthétique chinoise. En calligraphie chinoise, le geste, situé entre l’idée et le tracé, véhicule une riche histoire culturelle, matérielle et spirituelle de l’écriture chinoise.

Le dimanche 11 octobre 2026

de 10h30 à 12h30

Le dimanche 31 mai 2026

de 10h30 à 12h30

Le dimanche 15 mars 2026

de 10h30 à 12h30

payant

50 euros, matériel compris

Public jeunes et adultes. A partir de 13 ans.

Institut Feibai 10 rue Therese 75001 Paris

https://feibai.org/programmes/stage-calligraphie +33682798797 feibai.inst@gmail.com



