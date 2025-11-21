Ateliers d’initiation à la dentelle aux fuseaux Médiathèque François-Mitterrrand Argentan
Médiathèque François-Mitterrrand 1-3 rue des Rédemptoristes Argentan Orne
Début : 2025-11-21 14:00:00
fin : 2025-11-21 17:00:00
2025-11-21
Initiation à la dentelle aux fuseaux Un carreau, du fil, des fuseaux, lancez-vous ! Suivez les conseils avisés des dentelières de l’Association Des fuseaux à l’aiguille, dentelles aux fils de l’Orne pour réaliser un bracelet ou un pendentif et repartez avec votre création. . .
Médiathèque François-Mitterrrand 1-3 rue des Rédemptoristes Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 67 02 50 animations-mediatheque@terresdargentan.fr
