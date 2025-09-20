Ateliers d’initiation à la gastronomie médiévale, démonstrations et dégustations Château de Ray-sur-Saône Ray-sur-Saône

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Durant tout le week-end, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, Le Calice Enchanté vous invite à remonter le temps au château de Ray-sur-Saône pour découvrir la cuisine du passé.

Participez à l’atelier-démonstration « Les foyers des châteaux : cuisine médiévale, contes & histoire vivante ». Sur son stand, Eva, experte en cuisine médiévale, cuisinera sous vos yeux avec la complicité de son commis et partagera avec vous les secrets des pratiques culinaires d’autrefois. Vous découvrirez comment l’architecture du château façonnait la manière de cuisiner, et quelles étaient les différences entre les tables seigneuriales et celles du peuple.

L’héritage des croisades en cuisine sera convoqué à travers la figure fascinante d’Othon de La Roche, baron de Ray et duc d’Athènes et de Thèbes et quelques légendes et histoires locales vous seront contées.

Une immersion gourmande, historique et conviviale, pour éveiller vos papilles et votre curiosité.

Château de Ray-sur-Saône Rue du Château, 70130 Ray-sur-Saône Ray-sur-Saône 70130 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 03 84 95 77 37 http://www.haute-saone.fr Le site du domaine de Ray-Sur-Saône est construit sur un éperon rocheux en bordure de plateau, dominant les méandres de la Saône de quelques cinquante mètres. Tout le domaine (château, ferme et parc) est classé au titre des Monuments historiques.

