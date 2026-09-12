Ateliers d’initiation à la généalogie | Journées du Patrimoine Archives départementales du Calvados Caen

Informations pratiques

Caen

Ateliers d’initiation à la généalogie | Journées du Patrimoine

Archives départementales du Calvados 61 Rue de Lion-sur-Mer Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Apprenez les bases pour débuter votre propre arbre généalogique. Cet atelier conçu et animé par le Cercle de Généalogie du Calvados (CEGECAL) proposera quelques pistes pour retrouver vos ancêtres. Vous pourrez poser vos questions aux bénévoles du CEGECAL à l’issue de l’atelier.

Apprenez les bases pour débuter votre propre arbre généalogique. Cet atelier conçu et animé par le Cercle de Généalogie du Calvados (CEGECAL) proposera quelques pistes pour retrouver vos ancêtres. Vous pourrez poser vos questions aux bénévoles du CEGECAL à l’issue de l’atelier.

Détails sur horaires et organisation lors de l’inscription, 20 pers. max. .

Archives départementales du Calvados 61 Rue de Lion-sur-Mer Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 47 18 50

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English : Ateliers d’initiation à la généalogie | Journées du Patrimoine

Learn the basics of starting your own family tree. This workshop, designed and run by the Calvados Genealogy Society (CEGECAL), will offer some tips on how to trace your ancestors. You’ll be able to ask the CEGECAL volunteers any questions you may have at the end of the workshop.

L’événement Ateliers d’initiation à la généalogie | Journées du Patrimoine Caen a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer