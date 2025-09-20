Ateliers d’initiation à la linogravure Galerie du cloître Sainte-Anne-d’Auray

Ateliers d’initiation à la linogravure Samedi 20 septembre, 10h30, 14h30 Galerie du cloître Morbihan

Atelier enfants : 10h30-12h : 5€ (complet) ;

Atelier adultes : 14h30-17h :10€.

Nombre de places limité / Sur inscription obligatoire.

En lien avec l’exposition des oeuvres de Xavier de Langlais dans la Galerie du Cloître, venez découvrir un technique de gravure et d’impression utilisé par l’artiste : la linogravure.

Avec l’aide des encadrants, vous réaliserez un motif imprimé dans l’esprit des Seiz Breur (motifs traditionnels bretons).

Proposition organisée en partenariat avec Ti Douar Alré

Galerie du cloître 56400, Sainte-Anne-d’Auray Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne https://academie-musique-arts-sacres.fr/expositions/ https://www.facebook.com/academie.desainteannedauray;https://www.sainteanne-sanctuaire.com/?mode=cloitre;https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00091658 [{« type »: « email », « value »: « animations@admas.fr »}] Galerie du cloître du 17e siècle. Classée au titre des Monuments Historiques. Fermée au public pour rénovation depuis presque 3 ans, elle a réouvert début juillet 2024.

ADMAS