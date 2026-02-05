Ateliers d’initiation à la pêche

Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône

Tarif : 25 – 25 – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04 14:00:00

fin : 2026-03-04 17:00:00

Date(s) :

2026-03-04 2026-04-11 2026-05-30 2026-06-27 2026-07-25

L’office de tourisme des Combes à la Saône organise en partenariat avec la Fédération Départementale de Pêche de la Haute-Saône et les AAPPMA du territoire 5 ateliers pêche sur la saison 2026. Ouvert à tous à partir de 8 ans! sur réservation au 03 84 68 89 04 ou par mail à info@otc3.fr

Le premier aura lieu le mercredi 4 mars et permettra aux participants de mieux connaitre les poissons de nos rivières, leur mode de vie et la technique de pêche appropriée. Un simulateur de pêche ainsi qu’un atelier lancer de précision ajouteront du ludique à l’animation! Places limitées! inscriptions obligatoires

Le 1er atelier est théorique et gratuit. Les 4 suivants sont thématiques et payants: 8€ l’atelier ou 25€ les 4. .

Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 68 89 04 info@otc3.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Ateliers d’initiation à la pêche Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin a été mis à jour le 2026-02-05 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE