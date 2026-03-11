Ateliers d’initiation à la pratique de l’enluminure Château de Simiane Valréas

Ateliers d’initiation à la pratique de l’enluminure

Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 09:00:00

fin : 2026-04-11 17:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Initiation à la pratique de l’enluminure. Dans le cadre des JEMA, deux ateliers sont proposés avec 15 personnes au maximum par atelier.

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Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 11 72 patrimvalreas@gmail.com

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English :

Introduction to the practice of illumination. As part of JEMA, two workshops are offered, with a maximum of 15 people per workshop.

L’événement Ateliers d’initiation à la pratique de l’enluminure Valréas a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes