Ateliers d’initiation à l’art pariétal Lacave
Ateliers d’initiation à l’art pariétal Lacave mardi 21 octobre 2025.
Ateliers d’initiation à l’art pariétal
D247 Lacave Lot
Début : 2025-10-21 14:00:00
fin : 2025-10-28 17:00:00
2025-10-21 2025-10-22 2025-10-23 2025-10-28 2025-10-29 2025-10-30
Le Préhisto Dino Parc de Lacave invite les enfants à découvrir gratuitement l’art pariétal.
Place à la créativité ! Avec du charbon de bois et des pigments naturels, les jeunes artistes
pourront recréer des œuvres en s’inspirant des peintures rupestres, tout en apprenant les
techniques de nos ancêtres. Chaque enfant repartira avec sa création à l’issue de l’atelier.
Inscription par mail ou pas téléphone.
Sans supplément au tarif d’entrée. .
D247 Lacave 46200 Lot Occitanie +33 5 65 32 28 28 contact@prehistodino.com
English :
The Préhisto Dino Parc in Lacave invites children to discover cave art for free.
Let’s get creative! Using charcoal and natural pigments, young artists can recreate
inspired by cave paintings, while learning about the techniques used by our
techniques of our ancestors
German :
Der Préhisto Dino Parc in Lacave lädt Kinder ein, kostenlos die Höhlenmalerei zu entdecken.
Bühne frei für die Kreativität! Mit Holzkohle und natürlichen Pigmenten können die jungen Künstler
können sie Werke nachbilden, die von Höhlenmalereien inspiriert sind
techniken unserer Vorfahren
Italiano :
Il Préhisto Dino Parc di Lacave invita i bambini a scoprire gratuitamente l’arte rupestre.
È il momento di essere creativi! Utilizzando il carboncino e i pigmenti naturali, i giovani artisti potranno ricreare
ricreare opere ispirate alle pitture rupestri, imparando a conoscere i nostri antenati?
tecniche dei nostri antenati
Espanol :
El Préhisto Dino Parc de Lacave invita a los niños a descubrir gratis el arte rupestre.
¡Es hora de ser creativos! Utilizando carboncillo y pigmentos naturales, los jóvenes artistas podrán recrear
recrear obras inspiradas en las pinturas rupestres, mientras aprenden sobre las
técnicas de nuestros antepasados
L’événement Ateliers d’initiation à l’art pariétal Lacave a été mis à jour le 2025-10-14 par OT Vallée de la Dordogne