Ateliers d’initiation à l’art pariétal Lacave
Ateliers d’initiation à l’art pariétal Lacave mercredi 11 février 2026.
Ateliers d’initiation à l’art pariétal
D247 Lacave Lot
Tarif : 5.9 – 5.9 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11 14:00:00
fin : 2026-03-04 17:00:00
Date(s) :
2026-02-11 2026-02-18 2026-02-25 2026-03-04
Le Préhisto Dino Parc de Lacave invite les enfants à découvrir gratuitement l’art pariétal
Le Préhisto Dino Parc de Lacave invite les enfants à découvrir gratuitement l’art pariétal. Place à la créativité ! Avec du charbon de bois et des pigments naturels, les jeunes artistes pourront recréer des œuvres en s’inspirant des peintures rupestres, tout en apprenant les techniques de nos ancêtres. Chaque enfant repartira avec sa création à l’issue de l'atelier. Inscription par mail ou pas téléphone. Sans supplément au tarif d'entrée.
.
D247 Lacave 46200 Lot Occitanie +33 5 65 32 28 28 contact@prehistodino.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Préhisto Dino Parc in Lacave invites children to discover cave art for free
L’événement Ateliers d’initiation à l’art pariétal Lacave a été mis à jour le 2026-02-08 par OT Vallée de la Dordogne