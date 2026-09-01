Informations pratiques

Saint-Louis

Ateliers d’initiation à l’écriture avec l’écrivaine Fatou Diome

1 Place de l’Hôtel de ville Saint-Louis Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-09-16 14:00:00

fin : 2026-09-16 17:00:00

Date(s) :

2026-09-16

Participez à un atelier de sensibilisation de deux séances pour écrire, découvrir la langue et la fabrique littéraire de Fatou Diome. Sous la plume de chaque participant, la tempête est bravée avec une grande liberté de ton ; l’inspiration nait du dialogue et de l’observation, portée par une littérature désacralisée et accessible. L’écriture devient le berceau d’expérimentation puisant dans le récit de soi, la mémoire ou le sentiment d’appartenance, pour faire advenir avec légèreté le plaisir de la création poétique.

La romanesque capitaine Fatou Diome vous guide dans la houle : la puissance de la coopération et du lâcher-prise vous font partir à l’aventure, à rebours des conventions établies. Une quête collective qui transforme les tempêtes, relie les différences, pour faire éclore une joie partagée.

La littérature contemporaine est vivante et partageable, notre souhait est d’en offrir l’accès au plus grand nombre. Cet atelier ne nécessite aucun pré-requis, et il n’est pas indispensable d’avoir lu les textes de l’autrice au préalable.

Mercredi 9 et mercredi 16 septembre

à la Médiathèque Le Parnasse, Saint-Louis

De 14h à 17h

A partir de 14 ans

Places limitées

Gratuit, uniquement sur réservation 0 .

1 Place de l’Hôtel de ville Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 69 10 77 info@fondationfernet-branca.org

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L’événement Ateliers d’initiation à l’écriture avec l’écrivaine Fatou Diome Saint-Louis a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de tourisme du pays de Saint Louis – Huningue