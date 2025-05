Ateliers d’initiation au dessin naturaliste au pastel – Maison Garonne Boé, 10 mai 2025 10:00, Boé.

Lot-et-Garonne

Ateliers d’initiation au dessin naturaliste au pastel Maison Garonne 11 rue Lacassagne Boé Lot-et-Garonne

Tarif : 5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-10 10:00:00

fin : 2025-05-17

Date(s) :

2025-05-10

2025-05-17

La Maison de Garonne vous propose de venir vous initier au dessin naturaliste à travers la technique du pastel sec.

Une invitation à observer un animal ou une plante à travers le nuancier de ses couleurs et les jeux de lumière puis à le reproduire sur papier sous forme d’esquisse avant d’appliquer la couleur. « À vos crayons pour des dessins plus vrais que nature ! ».

Vous pouvez ne participer qu’à un seul atelier ou bien aux deux afin de terminer votre œuvre ou en réaliser des nouvelles. Les novices sont les bienvenus !. 5 EUR.

Maison Garonne 11 rue Lacassagne

Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 98 65 61 maison-garonne@ville-boe.fr

English : Ateliers d’initiation au dessin naturaliste au pastel

The Maison de Garonne invites you to learn how to draw nature using the dry pastel technique.

German : Ateliers d’initiation au dessin naturaliste au pastel

Das Maison de Garonne bietet Ihnen die Möglichkeit, sich in das naturalistische Zeichnen mithilfe der Technik des trockenen Pastells einführen zu lassen.

Italiano :

La Maison de Garonne vi invita a conoscere il disegno della natura con la tecnica del pastello secco.

Espanol : Ateliers d’initiation au dessin naturaliste au pastel

La Maison de Garonne le invita a venir a aprender a dibujar la naturaleza con la técnica del pastel seco.

