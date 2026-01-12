Ateliers d’initiation au micro-macramé Saint-Cyr-la-Rosière

Ateliers d’initiation au micro-macramé

La Noé Saint-Cyr-la-Rosière Orne

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-02-07 14:00:00

fin : 2026-02-14 17:00:00

Date(s) :

2026-02-07 2026-02-14 2026-02-21 2026-02-28

Camille vous propose des ateliers pour s’initier à l’art du micro macramé en créant son bracelet unique avec des perles naturelles minérales. Tout cela dans une ambiance chaleureuse et conviviale pour profiter d’un moment de création et de partage.

Pratique sur inscription à partir de 12 ans tous les samedis du mois de février de 14h à 17h 30€matériel fourni. .

La Noé Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie +33 7 50 22 96 68

English : Ateliers d’initiation au micro-macramé

