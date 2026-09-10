Ateliers d’initiation au tissage de tapis, Manufacture nationale de la Savonnerie, Lodève
dimanche 20 septembre 2026 · Manufacture nationale de la Savonnerie · Lodève
Informations pratiques
Ateliers d’initiation au tissage de tapis Dimanche 20 septembre, 10h30, 14h00 Manufacture nationale de la Savonnerie Hérault
Gratuit. Sur réservation. Dès 8 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Après avoir découvert la manufacture de tapis et observé les œuvres en cours de fabrication, place à l’expérimentation.
À l’aide de métiers à tisser, initiez-vous aux gestes du tissage et à la technique du point noué, puis réalisez vos propres reproductions de motifs de tapis.
Atelier animé par les licières, proposé à deux horaires au choix.
À partir de 8 ans. Durée : 1h30. Gratuit.
Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme.
Manufacture nationale de la Savonnerie 1 Impasse des Liciers, 34700 Lodève Lodève 34700 Hérault Occitanie 04 67 88 86 44 https://www.tourisme-lodevois-larzac.fr/ [{« type »: « link », « value »: « http://www.tourisme-lodevois-larzac.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0467888644 »}] Manufacture de tapis de Savonnerie du Mobilier National Sur visite guidée spécifiquement les jeudis et vendredis toute l’année. Plus d’information à l’office de tourisme du Lodévois et Larzac https://www.tourisme-lodevois-larzac.fr/
Après avoir découvert la manufacture de tapis et observé des tapis en cours de fabrication, place à l’expérimentation ! À l’aide de métiers à tisser, venez-vous initier aux gestes du tissage et à la …
©Prune Gasnault
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