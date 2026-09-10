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Ateliers d’initiation au tissage de tapis, Manufacture nationale de la Savonnerie, Lodève

dimanche 20 septembre 2026 · Manufacture nationale de la Savonnerie · Lodève

Ateliers d’initiation au tissage de tapis, Manufacture nationale de la Savonnerie, Lodève

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Manufacture nationale de la Savonnerie
Adresse
1 Impasse des Liciers, 34700 Lodève
Ville
34700 Lodève
Département
Hérault
Tarif
Gratuit. Sur réservation. Dès 8 ans.

Ateliers d’initiation au tissage de tapis Dimanche 20 septembre, 10h30, 14h00 Manufacture nationale de la Savonnerie Hérault

Gratuit. Sur réservation. Dès 8 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Après avoir découvert la manufacture de tapis et observé les œuvres en cours de fabrication, place à l’expérimentation.
À l’aide de métiers à tisser, initiez-vous aux gestes du tissage et à la technique du point noué, puis réalisez vos propres reproductions de motifs de tapis.
Atelier animé par les licières, proposé à deux horaires au choix.

À partir de 8 ans. Durée : 1h30. Gratuit.
Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme.

Manufacture nationale de la Savonnerie 1 Impasse des Liciers, 34700 Lodève Lodève 34700 Hérault Occitanie 04 67 88 86 44 https://www.tourisme-lodevois-larzac.fr/ [{« type »: « link », « value »: « http://www.tourisme-lodevois-larzac.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0467888644 »}] Manufacture de tapis de Savonnerie du Mobilier National Sur visite guidée spécifiquement les jeudis et vendredis toute l’année. Plus d’information à l’office de tourisme du Lodévois et Larzac https://www.tourisme-lodevois-larzac.fr/
Après avoir découvert la manufacture de tapis et observé des tapis en cours de fabrication, place à l’expérimentation ! À l’aide de métiers à tisser, venez-vous initier aux gestes du tissage et à la …

©Prune Gasnault

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