Ateliers d’initiation aux échecs ChessMates International Médiathèque Alain Peyrefitte De Montereau Montereau-Fault-Yonne

Ateliers d’initiation aux échecs ChessMates International Samedi 4 octobre, 10h30, 14h00 Médiathèque Alain Peyrefitte De Montereau Seine-et-Marne

20 personnes maximum

Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:30:00

Fin : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T16:00:00

Les animateurs de ChessMates International proposent des ateliers d’échecs à destination du grand public.

Il s’agit d’un atelier d’initiation mais des joueurs plus confirmés peuvent également y participer pour améliorer leurs coups.

Médiathèque Alain Peyrefitte De Montereau 3 Rue André Thomas 77130 Montereau-Fault-Yonne Montereau-Fault-Yonne 77130 Seine-et-Marne Île-de-France 0160572129 http://montereau77.bibli.fr

