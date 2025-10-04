Ateliers d’initiation aux techniques de la police scientifique Médiathèque La Buanderie Clamart

Ateliers d'initiation aux techniques de la police scientifique
Samedi 4 octobre, 10h00
Médiathèque La Buanderie
Hauts-de-Seine

Sur réservation

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T11:00:00

Dans le cadre du cycle thématique autour du polar.

Chaque enfant vêtu de toute la panoplie utile (combinaison, masques…) mène l’enquête en relevant des empreintes, en photographiant…

Par Forenseek

Médiathèque La Buanderie Place Ferrari, 92140 Clamart, France Clamart 92140 Hauts-de-Seine Île-de-France 0186631230 https://mediatheques.valleesud.fr

Dans le cadre du cycle thématique autour du polar.

médiathèques de clamart