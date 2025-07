Ateliers d’initiation Céramique Bourges

Ateliers d'initiation Céramique Bourges mercredi 6 août 2025.

Ateliers d’initiation Céramique

15 Rue Bourbonnoux Bourges Cher

Début : 2025-08-06 10:00:00

fin : 2025-08-27 11:30:00

2025-08-06

Situés dans la partie médiévale de Bourges, venez vous initier à la céramique.

Les ateliers pour enfants durent s’articulent autour des sens et ceux des adultes sont plus axés sur la technicité et la détente.

Venez découvrir la céramique et vous connecter à cet art ancestral. Des sessions aussi bien pour les grands que pour les petits, de quoi ravir toute la famille autour de cet art. Un beau moment d’échanges en perspective ! 25 .

15 Rue Bourbonnoux Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 31 02 69 42 manon.valle@protonmail.com

English :

Located in the medieval part of Bourges, come and learn all about ceramics.

Children’s workshops focus on the senses, while those for adults are more technical and relaxing.

German :

Im mittelalterlichen Teil von Bourges gelegen, können Sie sich hier in die Welt der Keramik einführen lassen.

Die Workshops für Kinder drehen sich um die Sinne, während die Workshops für Erwachsene eher technisch orientiert sind und der Entspannung dienen.

Italiano :

Venite a imparare tutto sulla ceramica nella parte medievale di Bourges.

I laboratori per i bambini sono basati sui sensi, mentre quelli per gli adulti si concentrano maggiormente sulle abilità tecniche e sul relax.

Espanol :

Venga a aprenderlo todo sobre la cerámica en la parte medieval de Bourges.

Los talleres para niños se centran en los sentidos, mientras que los de adultos son más técnicos y relajantes.

L’événement Ateliers d’initiation Céramique Bourges a été mis à jour le 2025-07-26 par OT BOURGES