Ateliers d’initiation numérique : tablette, smartphone et sécurité en ligne Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 16e arrondissement PARIS mercredi 26 novembre 2025.
Ces ateliers d’initiation sont pensés pour accompagner les participants dans la découverte et la pratique des outils numériques du quotidien.
- Premiers pas sur ordinateur, tablette et smartphone
- Conseils pratiques pour naviguer sur Internet en toute confiance
- Sensibilisation aux enjeux de la sécurité en ligne et aux bons réflexes à adopter
Inscrits dans un cycle de plusieurs rencontres, ces ateliers offrent un cadre convivial et pédagogique, favorisant l’apprentissage progressif et l’autonomie numérique.
Animés par l’association Kocoya ThinkLab, ils s’adressent à toutes celles et ceux qui souhaitent renforcer leurs compétences digitales et profiter pleinement des opportunités offertes par le numérique.
Kocoya ThinkLab est
une association qui lutte contre l’illettrisme numérique. Elle organise
des ateliers d’initiation aux nouvelles technologies avec un modèle
pédagogique…
Le mercredi 26 novembre 2025
de 10h00 à 12h00
gratuit
inscription au 01 83 79 11 11
Nombre de participants limité à 8 personnes
Public adultes.
Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 16e arrondissement 14 avenue René Boylesve 75016 PARIS
