Ateliers d’initiation numérique : tablette, smartphone et sécurité en ligne Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 16e arrondissement PARIS

Ces ateliers d’initiation sont pensés pour accompagner les participants dans la découverte et la pratique des outils numériques du quotidien.

Premiers pas sur ordinateur, tablette et smartphone

Conseils pratiques pour naviguer sur Internet en toute confiance

Sensibilisation aux enjeux de la sécurité en ligne et aux bons réflexes à adopter

Inscrits dans un cycle de plusieurs rencontres, ces ateliers offrent un cadre convivial et pédagogique, favorisant l’apprentissage progressif et l’autonomie numérique.

Animés par l’association Kocoya ThinkLab, ils s’adressent à toutes celles et ceux qui souhaitent renforcer leurs compétences digitales et profiter pleinement des opportunités offertes par le numérique.

Les maisons de Solidarités et de la Vie Associative et Citoyenne du 16e, en partenariat avec l’association Kocoya ThinkLab, proposent un cycle d’ateliers pour découvrir et maîtriser l’usage des outils numériques. Une occasion idéale pour apprendre pas à pas à utiliser ordinateur, tablette et smartphone en toute sécurité.

Le mercredi 26 novembre 2025

de 10h00 à 12h00

gratuit

inscription au 01 83 79 11 11

Nombre de participants limité à 8 personnes

Public adultes.

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 16e arrondissement 14 avenue René Boylesve 75016 PARIS

