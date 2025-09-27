ATELIERS D’ITINÉRANCES NUMÉRIQUES Villefort

ATELIERS D’ITINÉRANCES NUMÉRIQUES Villefort samedi 27 septembre 2025.

ATELIERS D’ITINÉRANCES NUMÉRIQUES

19 Rue de l’Église Villefort Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

La Bibliothèque Municipale de Villefort vous propose deux ateliers d’itinérances numériques

– « Gravure Laser » de 10h00 à 12h00.

– « Réalité augmentée » de 14h00 à 16h00.

Les deux animations sont tout public dès 6 ans et offertes.

N’oubliez pas de réserver votre place, car places limitées !

La Bibliothèque Municipale de Villefort vous propose deux ateliers d’itinérances numériques

– « Gravure Laser » de 10h00 à 12h00.

L’objectif est de créer un ensemble d’objets et de comprendre les principes de conception d’images pour la gravure et les principes de la découpe laser.

– « Réalité augmentée » de 14h00 à 16h00.

La réalité augmentée est une technique consistant à ajouter des éléments virtuels ( texte, image, son,..) à des photographies, dans le but de les enrichir et de les compléter.

L’objectif est de créer un ensemble de scènes pour comprendre et expérimenter ce concept.

Les deux animations sont tout public dès 6 ans et offertes.

N’oubliez pas de réserver votre place, car places limitées ! .

19 Rue de l’Église Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 46 53 82

English :

The Villefort Municipal Library offers two digital itinerancy workshops

– « Laser engraving » from 10:00 to 12:00.

– « Augmented Reality » from 2:00 to 4:00 pm.

Both events are free and open to all ages 6 and up.

Don’t forget to reserve your place, as places are limited!

German :

Die Stadtbibliothek von Villefort bietet Ihnen zwei digitale Wanderworkshops an

– « Lasergravur » von 10:00 bis 12:00 Uhr.

– « Augmented Reality » von 14:00 bis 16:00 Uhr.

Beide Animationen sind für alle Altersgruppen ab 6 Jahren geeignet und kostenlos.

Vergessen Sie nicht, Ihren Platz zu reservieren, da die Plätze begrenzt sind!

Italiano :

La Biblioteca comunale di Villefort propone due laboratori di itinerari digitali

– « Incisione laser » dalle 10.00 alle 12.00.

– « Realtà aumentata » dalle 14.00 alle 16.00.

Entrambi gli eventi sono gratuiti e aperti al pubblico dai 6 anni in su.

Non dimenticate di prenotare il vostro posto, perché i posti sono limitati!

Espanol :

La Biblioteca Municipal de Villefort propone dos talleres de itinerario digital

– « Grabado láser » de 10.00 a 12.00 h.

– « Realidad aumentada » de 14:00 a 16:00 horas.

Ambos eventos son gratuitos y están abiertos al público en general a partir de 6 años.

No olvides reservar tu plaza, ya que son limitadas

L’événement ATELIERS D’ITINÉRANCES NUMÉRIQUES Villefort a été mis à jour le 2025-09-19 par 48-OT Mont Lozere