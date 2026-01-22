Ateliers Divinatoires au Manoir du Fumechon Le Manoir de Fumechon Saint-Vaast-du-Val

Ateliers Divinatoires au Manoir du Fumechon

Le Manoir de Fumechon vous accueille pour un week-end de rencontres et de découvertes autour de la médiumnité et des énergies, en présence de Henri Biard et de Jessie Valembois.

Ce dimanche participez aux ateliers proposés

10h 12h30 Atelier Découverte des auras

Formule petit déjeuner incluse

14h 17h Atelier Découverte du pendule et du magnétisme

Formule brunch incluse

Sur inscription par téléphone uniquement !

Le Manoir de Fumechon 1 route de Yerville Saint-Vaast-du-Val 76890 Seine-Maritime Normandie +33 7 71 11 91 34

