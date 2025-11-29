Ateliers DIY apprendre à fabriquer ses cosmétiques maison Autry-le-Châtel

Ateliers DIY apprendre à fabriquer ses cosmétiques maison

Le Domaine de Beau-Lièvre propose des ateliers DIY pour apprendre à créer ses propres cosmétiques naturels. Trois heures d’initiation, tout le matériel fourni, et un soin réalisé à emporter. Rendez-vous en novembre et décembre pour des sessions savon et crème. Réservation obligatoire.

Le Domaine de Beau-Lièvre ouvre les portes de son laboratoire pour une série d’ateliers DIY dédiés aux cosmétiques maison. Chaque session, d’une durée de trois heures, permet de découvrir les bases de la fabrication de soins naturels et simples à reproduire chez soi. Tout le matériel est fourni, et chaque participant repart avec un produit élaboré durant l’atelier, accompagné d’une fiche technique détaillée. Savons, crèmes visage et corps sont au programme de ce dernier trimestre 2025, avec plusieurs dates réparties entre novembre et décembre. Ces ateliers, accessibles dès 15 ans, se déroulent au 415 route des Genêts à Autry-le-Châtel. La réservation est indispensable. Une belle occasion de s’initier à des gestes utiles, créatifs et respectueux de la santé. 45 .

Route des Genets Autry-le-Châtel 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 66 29 59 59 marieline.hr@gmail.com

Domaine de Beau-Lièvre offers DIY workshops to learn how to create your own natural cosmetics. Three hours of initiation, all materials supplied, and a finished product to take home. See you in November and December for soap and cream sessions. Reservations required.

