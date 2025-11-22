Ateliers DIY apprendre à faire des cosmétiques maison Autry-le-Châtel

Ateliers DIY apprendre à faire des cosmétiques maison

415 Rte des Genets Autry-le-Châtel Loiret

Tarif : 45 – 45 – EUR

45

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 14:00:00

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-11-22 2025-11-29 2025-12-06 2025-12-12

Le Domaine de Beau-Lièvre ouvre son laboratoire et propose des ateliers de fabrication de soins 100% bons pour la santé, faciles à répliquer ensuite à la maison.

Le Domaine de Beau-Lièvre ouvre son laboratoire et propose des ateliers de fabrication de soins 100% bons pour la santé, faciles à répliquer ensuite à la maison.

Les Ateliers durent 3 heures. Vous y trouverez tout le matériel nécessaire à la réalisation des produits et vous repartirez avec un soin réalisé par l’ensemble des participant-e-s, ainsi qu’une fiche technique pour pouvoir reproduire à la maison ce que vous aurez appris. Sur place vous pourrez acheter les matières premières difficiles à trouver dans le commerce.

Programme des ateliers 2025:

Samedi 22 novembre 2025 et Samedi 29 novembre 2025: Atelier Savon 14h ;

Samedi 6 décembre 2025 et Vendredi 12 décembre 2025 Atelier Crème Nourrissante visage et corps 14h. 45 .

415 Rte des Genets Autry-le-Châtel 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 66 29 59 59 marieline.hr@gmail.com

English :

Domaine de Beau-Lièvre opens its laboratory and offers workshops for making 100% healthy skincare products that are easy to replicate at home.

German :

Die Domaine de Beau-Lièvre öffnet ihr Labor und bietet Workshops zur Herstellung von 100% gesunden Pflegeprodukten an, die Sie anschließend zu Hause leicht nachmachen können.

Italiano :

Il Domaine de Beau-Lièvre apre il suo laboratorio e offre workshop su come realizzare prodotti per la cura della pelle 100% sani e facilmente replicabili a casa.

Espanol :

El Domaine de Beau-Lièvre abre su laboratorio y ofrece talleres sobre cómo elaborar productos para el cuidado de la piel 100% sanos y fáciles de reproducir en casa.

L’événement Ateliers DIY apprendre à faire des cosmétiques maison Autry-le-Châtel a été mis à jour le 2025-11-12 par ADRT45