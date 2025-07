Ateliers DIY de l’été chez Fabrico FABRICO Valence

Ateliers DIY de l’été chez Fabrico

FABRICO 7 rue Belle Image Valence Drôme

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Par matinée.

Début : Samedi 2025-07-21 09:00:00

fin : 2025-07-25 12:00:00

2025-07-21

Tous les matins du 21 au 25 juillet, nous accueillons vos enfants de 8 à 12 ans pour réaliser avec eux des objets personnalisés en utilisant les différentes machines de notre FabLab (découpe laser, gravure, etc.)

FABRICO 7 rue Belle Image Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 49 93 81 12 coordination@fabrico.fr

English :

Every morning from July 21 to 25, we welcome your children aged 8 to 12 to help them create personalized objects using the various machines in our FabLab (laser cutting, engraving, etc.)

German :

Jeden Vormittag vom 21. bis 25. Juli empfangen wir Ihre Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren, um mit ihnen gemeinsam individuelle Gegenstände mithilfe der verschiedenen Maschinen in unserem FabLab (Laserschneiden, Gravieren usw.) herzustellen

Italiano :

Ogni mattina, dal 21 al 25 luglio, accoglieremo i bambini dagli 8 ai 12 anni per aiutarli a creare oggetti personalizzati utilizzando le diverse macchine del nostro FabLab (taglio laser, incisione, ecc.)

Espanol :

Todas las mañanas del 21 al 25 de julio, recibiremos a niños de 8 a 12 años para ayudarles a crear objetos personalizados utilizando las distintas máquinas de nuestro FabLab (corte por láser, grabado, etc.)

