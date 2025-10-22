Ateliers Djing Thionville

Tu aimes la musique et faire la fête ? Alors viens apprendre à mixer avec l’association les Grat’Disques !

À la suite des ateliers, tu sauras, comme un vrai DJ, créer un mix harmonieux et assurer les transitions entre les morceaux !

On compte sur toi, car avec les autres participants, tu auras la charge du DJ set pour la fête de fin d’année du 3 décembre.

Attention il est important de suivre l’ensemble des séances afin d’avoir toutes les connaissances nécessaires pour réaliser un mix.

De 6 à 12 ans / Sur inscriptionEnfants

11A rue de la Perdrix Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 87 48 91 doriane.tacik@mairie-thionville.fr

English :

Do you like music and partying? Then come and learn to mix with the association Les Grat?Disques!

After the workshops, you’ll know how to create a harmonious mix like a real DJ, and ensure smooth transitions between tracks!

We’re counting on you, because along with the other participants, you’ll be in charge of the DJ set for the end-of-year party on December 3.

Please note: it’s important to follow all the sessions to ensure you have all the skills you need to make your own mix.

Ages 6 to 12 / Registration required

German :

Du magst Musik und Feiern? Dann komm und lerne mit dem Verein Les Grat?Disques das Mixen!

Nach den Workshops wirst du wie ein echter DJ wissen, wie man einen harmonischen Mix zusammenstellt und die Übergänge zwischen den einzelnen Liedern gestaltet!

Wir zählen auf dich, denn zusammen mit den anderen Teilnehmern wirst du das DJ-Set für die Jahresabschlussfeier am 3. Dezember auflegen.

Achtung: Es ist wichtig, dass du an allen Sitzungen teilnimmst, damit du alle nötigen Kenntnisse hast, um einen Mix zu erstellen.

Von 6 bis 12 Jahren / Auf Anmeldung

Italiano :

Vi piacciono la musica e le feste? Allora venite a imparare a mixare con l’associazione Les Grat?Disques!

Dopo i workshop, saprete creare un mix armonioso come un vero DJ e fare le transizioni tra i brani!

Contiamo su di voi, perché insieme agli altri partecipanti sarete responsabili del DJ set per la festa di fine anno del 3 dicembre.

Attenzione: è importante seguire tutte le sessioni in modo da avere tutte le conoscenze necessarie per realizzare un mix.

Da 6 a 12 anni / Iscrizione obbligatoria

Espanol :

¿Te gusta la música y la fiesta? ¡Entonces ven y aprende a mezclar con la asociación les Grat?Disques!

Después de los talleres, sabrás crear una mezcla armoniosa como un auténtico DJ, ¡y hacer las transiciones entre pistas!

Contamos contigo porque, junto con los demás participantes, te encargarás del DJ set de la fiesta de fin de curso del 3 de diciembre.

Atención: es importante que sigas todas las sesiones para que tengas todos los conocimientos necesarios para hacer una mezcla.

De 6 a 12 años / Inscripción obligatoria

