Ateliers Do It Yourself ( Faites-le vous-même ) Châtellerault

La Direction Gestion des déchets de Grand Châtellerault organise de nouveau cette année de nombreuses activités pour promouvoir les actions de réduction des déchets.

Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, la boutique HygièneOnaturel vous initie à la fabrication de produits artisanaux et écologiques lessive, produit vaisselle, gel WC…

Apprenez comment réduire votre production de déchets au quotidien.

Pour petits et grands !

_**Sur inscription auprès de Myriam Janvier**_

_Programme complet de la semaine d’animations_ [_ici._](http://www.par-ici-les-bons-gestes.fr/infos-et-astuces/la-semaine-europeenne-de-la-reduction-des-dechets-2025/) .

