Ateliers d’orientation pour l’emploi Le Mans Université Le Mans

Ateliers d’orientation pour l’emploi

Le Mans Université 12-20 Rue Aristophane Le Mans Sarthe

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

Ateliers, témoignages et rencontres avec des professionnels pour accompagner les jeunes dans leur orientation .

Le Mans Université 12-20 Rue Aristophane Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 85 85 93 77

English :

Job orientation workshops

German :

Workshops zur beruflichen Orientierung

Italiano :

Workshop di orientamento all’occupazione

Espanol :

Talleres de orientación laboral

