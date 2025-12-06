Ateliers d’orientation pour l’emploi Le Mans Université Le Mans
Ateliers d’orientation pour l’emploi Le Mans Université Le Mans samedi 6 décembre 2025.
Ateliers d’orientation pour l’emploi
Le Mans Université 12-20 Rue Aristophane Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 14:00:00
fin : 2025-12-06 18:00:00
Date(s) :
2025-12-06
Ateliers d’orientation pour l’emploi
Ateliers, témoignages et rencontres avec des professionnels pour accompagner les jeunes dans leur orientation .
Le Mans Université 12-20 Rue Aristophane Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 85 85 93 77
English :
Job orientation workshops
German :
Workshops zur beruflichen Orientierung
Italiano :
Workshop di orientamento all’occupazione
Espanol :
Talleres de orientación laboral
L’événement Ateliers d’orientation pour l’emploi Le Mans a été mis à jour le 2025-11-21 par CDT72