Ateliers d’origami de Noël avec Azacraft La Tanière des Jeux Monistrol-sur-Loire

La Tanière des Jeux 2 rue Chaussade Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Venez participer à des ateliers d’origami sur le thème de Noël.

Il y 2 ateliers de 1h30.

Ces ateliers s’adressent aux grands comme aux enfants (à partir de 7-8 ans).

La réservation est recommandée auprès de la Tanière des jeux ou d’Azacraft.fr

English :

Come and take part in origami workshops on the theme of Christmas.

There are 2 workshops of 1h30 each.

These workshops are for adults and children (aged 7-8 and over).

Reservations are recommended at La Tanière des jeux or Azacraft.fr

