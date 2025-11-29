Ateliers d’origami de Noël avec Azacraft La Tanière des Jeux Monistrol-sur-Loire
Ateliers d’origami de Noël avec Azacraft
La Tanière des Jeux 2 rue Chaussade Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20
2025-12-20
Venez participer à des ateliers d’origami sur le thème de Noël.
Il y 2 ateliers de 1h30.
Ces ateliers s’adressent aux grands comme aux enfants (à partir de 7-8 ans).
La réservation est recommandée auprès de la Tanière des jeux ou d’Azacraft.fr
La Tanière des Jeux 2 rue Chaussade Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 58 36 98
English :
Come and take part in origami workshops on the theme of Christmas.
There are 2 workshops of 1h30 each.
These workshops are for adults and children (aged 7-8 and over).
Reservations are recommended at La Tanière des jeux or Azacraft.fr
