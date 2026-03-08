Ateliers d’origami du printemps et de Pâques La Tanière des jeux Monistrol-sur-Loire

Ateliers d’origami du printemps et de Pâques

La Tanière des jeux 2 rue Chaussade Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

2026-04-11

2 ateliers d’initiation à l’origami sur le thème du printemps et de pâques avec AZACRAFT.

Adulte et enfant à partir de 8 ans, 7 ans accompagné d’un plus grand.

A La Tanière des Jeux.

English :

2 introductory origami workshops on the theme of spring and Easter with AZACRAFT.

Adults and children aged 8 and over, 7 years old accompanied by an older child.

At La Tanière des Jeux.

