Ateliers d’origami du printemps et de Pâques La Tanière des jeux Monistrol-sur-Loire

Ateliers d’origami du printemps et de Pâques
La Tanière des jeux 2 rue Chaussade Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
2 ateliers d’initiation à l’origami sur le thème du printemps et de pâques avec AZACRAFT.
Adulte et enfant à partir de 8 ans, 7 ans accompagné d’un plus grand.
A La Tanière des Jeux.
La Tanière des jeux 2 rue Chaussade Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14
English :
2 introductory origami workshops on the theme of spring and Easter with AZACRAFT.
Adults and children aged 8 and over, 7 years old accompanied by an older child.
At La Tanière des Jeux.
