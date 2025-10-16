Ateliers Doublage Salle de l’Avison dernier étage Bruyères

Ateliers Doublage Salle de l'Avison dernier étage Bruyères jeudi 16 octobre 2025.

Ateliers Doublage

Salle de l’Avison dernier étage 19b Rue Général de Gaulle Bruyères Vosges

Début : Jeudi 2025-10-16 19:00:00

fin : 2026-06-04 21:00:00

2025-10-16 2025-11-06 2025-12-04 2025-12-18 2026-01-08 2026-01-22 2026-02-05 2026-02-12 2026-03-05 2026-03-19 2026-03-26 2026-04-02 2026-04-30 2026-05-07 2026-05-21 2026-06-04 2026-06-18

Vous avez toujours rêvé d’incarner vos personnages préférés ?

Que vous soyez amateur passionné ou comédien confirmé, venez tenter l’aventure et plongez dans la peau de vos héros le temps d’un atelier !

Au programme l’objectif de ces ateliers est de vous initier aux techniques du métier du doublage

– Apprendre à synchroniser votre voix avec celle d’un personnage

– Entrer pleinement dans son univers et ses émotions

Venez vivre l’expérience du doublage, et laissez parler votre voix !Tout public

Salle de l'Avison dernier étage 19b Rue Général de Gaulle Bruyères 88600 Vosges Grand Est

English :

Have you always dreamed of playing your favorite characters?

Whether you’re a passionate amateur or an experienced actor, come and try your hand at this adventure, and immerse yourself in the skin of your heroes for the duration of a workshop!

The aim of these workshops is to introduce you to the techniques of dubbing:

– Learn to synchronize your voice with that of a character

– Enter fully into the character’s world and emotions

Come and experience dubbing, and let your voice do the talking!

German :

Haben Sie schon immer davon geträumt, in die Rolle Ihrer Lieblingscharaktere zu schlüpfen?

Ob Sie nun ein begeisterter Amateur oder ein erfahrener Schauspieler sind, probieren Sie das Abenteuer aus und tauchen Sie für die Dauer eines Workshops in die Haut Ihrer Helden ein!

Ziel dieser Workshops ist es, Sie in die Techniken des Synchronisationshandwerks einzuführen:

– Lernen Sie, Ihre Stimme mit der einer Figur zu synchronisieren

– In seine Welt und seine Emotionen eintauchen

Erleben Sie die Erfahrung des Synchronsprechens und lassen Sie Ihre Stimme sprechen!

Italiano :

Avete sempre sognato di interpretare i vostri personaggi preferiti?

Che siate dilettanti appassionati o attori esperti, venite a provare e immergetevi nella pelle dei vostri eroi per la durata di un workshop!

L’obiettivo di questi workshop è quello di introdurvi alle tecniche del doppiaggio:

– Imparare a sincronizzare la propria voce con quella del personaggio

– Immergersi completamente nel mondo e nelle emozioni del personaggio

Venite a provare il doppiaggio e lasciate che sia la vostra voce a parlare!

Espanol :

¿Siempre ha soñado con interpretar a sus personajes favoritos?

Tanto si eres un aficionado apasionado como un actor experimentado, ven a probar suerte y sumérgete en la piel de tus héroes durante un taller

El objetivo de estos talleres es iniciarte en las técnicas del doblaje:

– Aprender a sincronizar su voz con la del personaje

– Sumergirse por completo en el mundo y las emociones del personaje

Ven a vivir la experiencia del doblaje y deja que tu voz hable por ti

